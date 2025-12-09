Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил меру пресечения народному депутату Анне Скороход, которую подозревают в подстрекательстве к даче взятки за влияние на решение СНБО в отношении компании-конкурента. Депутат свою вину отрицает.

Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Мера пресечения для Скороход: что известно

Суд избрал залог более 3 млн грн в качестве меры пресечения для народного депутата Анны Скороход.

Ранее двум другим фигурантам, помощнику Скороход и вероятному сообщнику, также назначили меры пресечения в виде залогов.

Их подозревают в том, что они якобы получили $250 тыс. за «договорность» о санкциях СНБО против компании-конкурента.

Прокурор по делу сообщил, что сообщник Анны Скороход встретился с заинтересованным лицом и потребовал передать $150 тыс.

По данным следствия, лицо сначала согласилось предоставить только $50 тыс., впоследствии — аванс в $125 тыс., но собеседники настаивали на полной сумме в $250 тыс.

Прокурор просил суд определить залог для Скороход в размере более 10,5 млн грн.

Он отметил следующие риски в отношении Анны Скороход:

возможное укрытие из-за тяжкого коррупционного преступления;

4 выезда за границу в 2025 году;

широкий круг контактов, в частности в правоохранительных органах;

инкриминируемая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Адвокат Анны Скороход заявил, что нардеп не признает свою вину.

Что известно про дело о взятке Анны Скороход

НАБУ и СБУ пришли домой к Анне Скороход 5 декабря и после обыска сообщили о подозрении в вымогательстве взятки группой лиц.

По версии следствия, депутат “организовала деятельность преступной группы”, которая предложила предпринимателю за $250 тыс. договориться с СНБО об экономических санкциях против компании-конкурента.

По данным САП, предприниматель заплатил часть взятки — $125 тыс. — и получил расписку о денежном займе от “преступной группы”.

Однако решение СНБО не было принято.

В качестве подтверждения НАБУ и САП опубликовали фрагмент тайно записанного видео, где, вероятно, Скороход общается с неизвестным мужчиной и предлагает дать деньги в обмен на две расписки.

— Как только все происходит, мы их раз-раз порвали, — говорит она на видео.

Депутат отрицает вину.

Она утверждает, что опубликованное видео – “классический монтаж и выдержки из контекста”, что именно происходило на видео она пообещала объяснить позже.

Скороход заявляет, что дела против нее – “сфабрикованное на скорую руку политическое давление”, цель которого – сорвать ее поездку на международные встречи в США, запланированную на 7 декабря.

По делу есть трое подозреваемых.

Одного из них, заместителя директора благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine Андрея С., задержали.

ВАКС 7 декабря начал выбирать ему меру пресечения, но судья перевел заседание в закрытый режим по ходатайству прокуратуры и защиты, чтобы не разглашать данные досудебного расследования и частную жизнь подозреваемого.

Скороход пришла поддержать задержанного и сообщила, что это ее друг.

Кто такая Анна Скороход

По данным ЦИК, Анна Скороход в 2019 году была избрана депутатом Верховной Рады девятого созыва от партии Слуга народа по избирательному округу №93 (Киевская область).

Она является членом парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В ноябре 2019 года нардеп обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции.

Скороход связывала задержание с тем, что она голосовала против законопроекта об открытии рынка земли в первом чтении.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия утверждал, что фракция к этому не имеет отношения.

Он также отмечал, что Скороход предлагала депутатам «денежную материальную помощь» и инициировал ее исключение из фракции.

В ответ нардеп заявляла, что “слугам” выплачивают зарплату в конвертах по $5 тыс.

В декабре 2019 года Скороход исключили из фракции Слуги народа.

После этого она присоединилась к депутатской группе За будущее.

