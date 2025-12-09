Дело Скороход: суд назначил депутату залог в 3 млн грн
- ВАКС избрал для народного депутата Анны Скороход залог более 3 млн грн в качестве меры пресечения по делу о подстрекательстве к даче взятки за влияние на решение СНБО в отношении компании-конкурента.
- Депутат свою вину отрицает.
- Ранее двум другим фигурантам, помощнику Скороход и вероятному сообщнику, также назначили залог.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил меру пресечения народному депутату Анне Скороход, которую подозревают в подстрекательстве к даче взятки за влияние на решение СНБО в отношении компании-конкурента. Депутат свою вину отрицает.
Об этом сообщает Суспільне из зала суда.
Мера пресечения для Скороход: что известно
Суд избрал залог более 3 млн грн в качестве меры пресечения для народного депутата Анны Скороход.
Ранее двум другим фигурантам, помощнику Скороход и вероятному сообщнику, также назначили меры пресечения в виде залогов.
Их подозревают в том, что они якобы получили $250 тыс. за «договорность» о санкциях СНБО против компании-конкурента.
Прокурор по делу сообщил, что сообщник Анны Скороход встретился с заинтересованным лицом и потребовал передать $150 тыс.
По данным следствия, лицо сначала согласилось предоставить только $50 тыс., впоследствии — аванс в $125 тыс., но собеседники настаивали на полной сумме в $250 тыс.
Прокурор просил суд определить залог для Скороход в размере более 10,5 млн грн.
Он отметил следующие риски в отношении Анны Скороход:
- возможное укрытие из-за тяжкого коррупционного преступления;
- 4 выезда за границу в 2025 году;
- широкий круг контактов, в частности в правоохранительных органах;
- инкриминируемая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Адвокат Анны Скороход заявил, что нардеп не признает свою вину.
Что известно про дело о взятке Анны Скороход
НАБУ и СБУ пришли домой к Анне Скороход 5 декабря и после обыска сообщили о подозрении в вымогательстве взятки группой лиц.
По версии следствия, депутат “организовала деятельность преступной группы”, которая предложила предпринимателю за $250 тыс. договориться с СНБО об экономических санкциях против компании-конкурента.
По данным САП, предприниматель заплатил часть взятки — $125 тыс. — и получил расписку о денежном займе от “преступной группы”.
Однако решение СНБО не было принято.
В качестве подтверждения НАБУ и САП опубликовали фрагмент тайно записанного видео, где, вероятно, Скороход общается с неизвестным мужчиной и предлагает дать деньги в обмен на две расписки.
— Как только все происходит, мы их раз-раз порвали, — говорит она на видео.
Депутат отрицает вину.
Она утверждает, что опубликованное видео – “классический монтаж и выдержки из контекста”, что именно происходило на видео она пообещала объяснить позже.
Скороход заявляет, что дела против нее – “сфабрикованное на скорую руку политическое давление”, цель которого – сорвать ее поездку на международные встречи в США, запланированную на 7 декабря.
По делу есть трое подозреваемых.
Одного из них, заместителя директора благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine Андрея С., задержали.
ВАКС 7 декабря начал выбирать ему меру пресечения, но судья перевел заседание в закрытый режим по ходатайству прокуратуры и защиты, чтобы не разглашать данные досудебного расследования и частную жизнь подозреваемого.
Скороход пришла поддержать задержанного и сообщила, что это ее друг.
Кто такая Анна Скороход
По данным ЦИК, Анна Скороход в 2019 году была избрана депутатом Верховной Рады девятого созыва от партии Слуга народа по избирательному округу №93 (Киевская область).
Она является членом парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
В ноябре 2019 года нардеп обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции.
Скороход связывала задержание с тем, что она голосовала против законопроекта об открытии рынка земли в первом чтении.
Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия утверждал, что фракция к этому не имеет отношения.
Он также отмечал, что Скороход предлагала депутатам «денежную материальную помощь» и инициировал ее исключение из фракции.
В ответ нардеп заявляла, что “слугам” выплачивают зарплату в конвертах по $5 тыс.
В декабре 2019 года Скороход исключили из фракции Слуги народа.
После этого она присоединилась к депутатской группе За будущее.