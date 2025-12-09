Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) призначив запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход, яку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за вплив на рішення РНБО щодо компанії-конкурента. Депутатка свою провину заперечує.

Про це повідомляє Суспільне із зали суду.

Запобіжний захід для Скороход: що відомо

Суд обрав заставу понад 3 млн грн як запобіжний захід для народної депутатки Анни Скороход.

Раніше двом іншим фігурантам, помічнику Скороход та ймовірному спільнику, також призначили запобіжні заходи у вигляді застав.

Їх підозрюють у тому, що нібито отримали $250 тис. за “домовленість” щодо санкцій РНБО проти компанії-конкурента.

Прокурор у справі повідомив, що спільник Анни Скороход зустрівся із зацікавленою особою та вимагав передати $150 тис.

За даними слідства, особа спочатку погодилась надати лише $50 тис., згодом – аванс у $125 тис., але співрозмовники наполягали на повній сумі в $250 тис.

Прокурор просив суд визначити заставу для Скороход у понад 10,5 млн грн.

Він зазначив такі ризики щодо Анни Скороход:

можливе переховування через тяжкий корупційний злочин;

4 виїзди за кордон у 2025 році;

широке коло контактів, зокрема у правоохоронних органах;

інкримінована стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Адвокат Анни Скороход заявив, що нардепка не визнає свою провину.

Що відомо про справу щодо хабаря Анні Скороход

НАБУ та СБУ прийшли додому до Анни Скороход 5 грудня та після обшуку повідомили про підозру у вимаганні хабаря групою осіб.

За версією слідства, депутатка “організувала діяльність злочинної групи”, яка запропонувала підприємцю за $250 тис. домовитися з РНБО про економічні санкції проти компанії-конкурента.

За даними САП, підприємець сплатив частину хабаря – $125 тис. – і отримав розписку про грошову позику від “злочинної групи”.

Проте рішення РНБО не було ухвалене.

Як підтвердження, НАБУ та САП опублікували фрагмент таємно записаного відео, де, ймовірно, Скороход спілкується з невідомим чоловіком і пропонує дати гроші в обмін на дві розписки.

– Як тільки все відбувається, ми їх раз-раз порвали, – каже вона на відео.

Депутатка заперечує провину.

Вона стверджує, що опубліковане відео – “класичний монтаж і вирізки з контексту”, що саме відбувалося на відео вона пообіцяла пояснити пізніше.

Скороход заявляє, що справи проти неї – “сфабрикований нашвидкоруч політичний тиск”, мета якого – зірвати її поїздку на міжнародні зустрічі в США, заплановану на 7 грудня.

У справі троє підозрюваних.

Одного з них, заступника директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрія С., затримали.

ВАКС 7 грудня почав обирати йому запобіжний захід, але суддя перевів засідання у закритий режим за клопотанням прокуратури та захисту, щоб не розголошувати дані досудового розслідування та приватне життя підозрюваного.

Скороход прийшла підтримати затриманого та повідомила, що це її друг.

Хто така Анна Скороход

За даними ЦВК, Анна Скороход у 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради дев’ятого скликання від партії Слуга народу за виборчим округом №93 (Київська область).

Вона є членкинею парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У листопаді 2019 року нардепка звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна через її голосування всупереч позиції фракції.

Скороход пов’язувала затримання з тим, що вона голосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі у першому читанні.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія стверджував, що фракція до цього не має стосунку.

Він також зазначав, що Скороход пропонувала депутатам “грошову матеріальну допомогу” і ініціював її виключення з фракції.

У відповідь нардепка заявляла, що “слугам” виплачують зарплату у конвертах по $5 тис.

У грудні 2019 року Скороход виключили з фракції Слуги народу.

Після цього вона приєдналася до депутатської групи За майбутнє.

