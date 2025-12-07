Сообщника нардепа Скороход взяли под стражу с залогом более 4 млн грн
- Сообщнику Скороход избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Также установлен залог в размере 4 млн 542 тыс. грн.
- Участников схемы, возглавляемой Скороходом, подозревают в "продаже" санкций от СНБО за взятку в размере $250 тыс.
Сегодня, 7 декабря, ВАКС избрал меру пресечения сообщнику нардепа Анны Скороход. Участников схемы подозревают в “продаже” санкций от СНБО за взятку в размере $250 тыс.
Сообщника Скороход взяли под стражу
В Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн.
В случае внесения залога к подозреваемому будут применены следующие обязанности:
- прибывать к детективам, прокурорам, следователю судьи, в суд по каждому их требованию и вызову;
- не отлучаться за пределы города Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, что 5 декабря НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины провели обыски у народного депутата Анны Скороход. Ее подозревают в руководстве преступной группой, в рамках которой злоумышленники предлагали за $250 тыс. представителю общества организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.