Сегодня, 7 декабря, ВАКС избрал меру пресечения сообщнику нардепа Анны Скороход. Участников схемы подозревают в “продаже” санкций от СНБО за взятку в размере $250 тыс.

Сообщника Скороход взяли под стражу

В Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн.

В случае внесения залога к подозреваемому будут применены следующие обязанности:

прибывать к детективам, прокурорам, следователю судьи, в суд по каждому их требованию и вызову;

не отлучаться за пределы города Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним, что 5 декабря НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины провели обыски у народного депутата Анны Скороход. Ее подозревают в руководстве преступной группой, в рамках которой злоумышленники предлагали за $250 тыс. представителю общества организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

