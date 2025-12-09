У Києві скасовано аварійні відключення електропостачання ввечері у вівторок, 9 грудня. Реальний обсяг знеструмлень у столиці не перевищує 50% споживачів.

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Національної енергетичної компанії Укренерго.

Скасування аварійних відключень світла у Києві

За даними Укренерго, низка ЗМІ та Telegram-каналів вийшли з повідомленнями про те, що нібито наразі знеструмлені 70% споживачів у Києві.

У компанії повідомили, що наразі скасовано аварійні відключення, які перед цим діяли у столиці.

Водночас зазначається, що реальний обсяг знеструмлень у місті Київ не перевищує 50% споживачів.

Як зазначають в Укренерго, наразі у столиці застосовуються лише погодинні відключення електроенергії, згідно з раніше наданими на офіційних ресурсах графіками.

9 грудня запроваджувалися аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів України.

Внаслідок масованого удару по енергетичній інфраструктурі в ніч на 9 грудня, за інформацією Укренерго, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Сумська області залишилися без світла, а ранкові обстріли спричинили вимушені аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

