У Києві одночасно залишаються без світла до 50% споживачів – Укренерго
- Увечері 9 грудня в Києві скасовано аварійні відключення електропостачання. Тепер у столиці діють лише погодинні відключення за графіками.
- За інформацією Укренерго, реальний обсяг знеструмлень у місті не перевищує 50% споживачів.
Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Національної енергетичної компанії Укренерго.
Скасування аварійних відключень світла у Києві
За даними Укренерго, низка ЗМІ та Telegram-каналів вийшли з повідомленнями про те, що нібито наразі знеструмлені 70% споживачів у Києві.
У компанії повідомили, що наразі скасовано аварійні відключення, які перед цим діяли у столиці.
Водночас зазначається, що реальний обсяг знеструмлень у місті Київ не перевищує 50% споживачів.
Як зазначають в Укренерго, наразі у столиці застосовуються лише погодинні відключення електроенергії, згідно з раніше наданими на офіційних ресурсах графіками.
9 грудня запроваджувалися аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів України.
Внаслідок масованого удару по енергетичній інфраструктурі в ніч на 9 грудня, за інформацією Укренерго, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Сумська області залишилися без світла, а ранкові обстріли спричинили вимушені аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях.