Отключение света в Киеве и области 9 декабря: графики ДТЭК
Во вторник, 9 декабря, в Киеве продолжают действовать стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК.
Графики отключения света в Киеве 9 декабря
- 1.1 очередь – без света с 06:00 до 12:00 и с 15:30 до 12:00.
- 1.2 очередь – без света с 05:00 до 08:30 и с 15:30 до 22:00.
- 2.1 очередь – без света с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00.
- 2.2 очередь – без света с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00.
- 3.1 очередь – без света с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.
- 3.2 очередь – без света с 00:00 до 01:30 и с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.
- 4.1 очередь – без света с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.
- 4.2 очередь – без света с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.
- 5.1 очередь – без света с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00.
- 5.2 очередь – без света с 01:30 до 08:30, с 14:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.
- 6.1 очередь – без света с 01:30 до 05:00, с 08:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.
- 6.2 очередь – без света с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.
Графики отключения света в Киевской области 9 декабря
В Киевской области будут действовать графики отключения света во вторник, 9 декабря. Об этом сообщает ДТЭК.
- 1.1 очередь – без света с 06:00 до 13:00, с 16:30 до 20:00.
- 1.2 очередь – без света с 06:00 до 13:00, с 16:30 до 20:00.
- 2.1 очередь – без света с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00.
- 2.2 очередь – без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 22:00.
- 3.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30 и с 20:00 до 23:30.
- 3.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30.
- 4.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 05:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30.
- 4.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30.
- 5.1 очередь – без света с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00.
- 5.2 очередь – без света с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 13:00 до 19:00 и с 23:30 до 24:00.
- 6.1 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00.
- 6.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:30 до 17:00 и с 23:30 до 24:00.
Ранее Укрэнерго сообщало, что во всех регионах Украины завтра будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
