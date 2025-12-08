Во вторник, 9 декабря, в Киеве продолжают действовать стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве 9 декабря

1.1 очередь – без света с 06:00 до 12:00 и с 15:30 до 12:00.

1.2 очередь – без света с 05:00 до 08:30 и с 15:30 до 22:00.

2.1 очередь – без света с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

2.2 очередь – без света с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

3.1 очередь – без света с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

3.2 очередь – без света с 00:00 до 01:30 и с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

4.1 очередь – без света с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

4.2 очередь – без света с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

5.1 очередь – без света с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00.

5.2 очередь – без света с 01:30 до 08:30, с 14:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

6.1 очередь – без света с 01:30 до 05:00, с 08:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

6.2 очередь – без света с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Графики отключения света в Киевской области 9 декабря

В Киевской области будут действовать графики отключения света во вторник, 9 декабря. Об этом сообщает ДТЭК.

1.1 очередь – без света с 06:00 до 13:00, с 16:30 до 20:00.

1.2 очередь – без света с 06:00 до 13:00, с 16:30 до 20:00.

2.1 очередь – без света с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00.

2.2 очередь – без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 22:00.

3.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30 и с 20:00 до 23:30.

3.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30.

4.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 05:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30.

4.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30.

5.1 очередь – без света с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00.

5.2 очередь – без света с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 13:00 до 19:00 и с 23:30 до 24:00.

6.1 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00.

6.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:30 до 17:00 и с 23:30 до 24:00.

Ранее Укрэнерго сообщало, что во всех регионах Украины завтра будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

