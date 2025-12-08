Во всех регионах Украины во вторник, 9 декабря, будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Графики отключений света в Украине на 9 декабря

В НЭК Укрэнерго сообщили, что сроки и масштабы применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59, объемом от 2 до 4 очередей;

графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

Время и объем применения ограничений могут меняться, предупредили в Укрэнерго.

Следить за актуальной ситуацией можно на страницах облэнерго.

– Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, – подчеркнули в компании.

Напомним, после масштабной ночной атаки РФ в ночь на 6 декабря значительно возросли очереди почасовых отключений электроэнергии.

Как отметил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Враг повредил генерационные объекты и многочисленные подстанции.

Из-за этого в графиках почасовых отключений света увеличилось количество очередей. Восстановление энергосистемы потребует не дней, а недель.

