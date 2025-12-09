Країни G7 готові використовувати активи РФ для підтримки України, тож наша держава розраховує на партнерів у цьому питанні.

Свириденко про готовність G7 щодо використання активів РФ

За зрозумілими та незаперечними причинами, заморожені російські суверенні активи мають покрити наслідки російського вторгнення в Україну, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

– Оскільки Росія не має наміру припиняти цю жорстоку війну, ми маємо продемонструвати єдність у прийнятті справедливого та обґрунтованого рішення. У цей вирішальний момент ми розраховуємо на наших партнерів та їхню підтримку, щоб досягти цього. Ваше лідерство та солідарність дуже важливі для народу України, – написала вона у соцмережі X.

Вона подякувала партнерам України з G7 і зауважали, що наша країна як і раніше, твердо віддана тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами та фінансовими інститутами для забезпечення стійкості та стабільності нашої держави.

Також вона нагадала, що з початку повномасштабної агресії Росії ми спільно створили фінансові механізми, які забезпечили ефективну та своєчасну підтримку України.

Зі свого боку країни G7 оприлюднили спільну заяву, у якій повідомили, що готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні.

– Ми й надалі спільно працюватимемо над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України – зокрема й можливого використання всіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, доки Росія не виплатить репарації, – щоб припинити війну й досягти справедливого й тривалого миру в Україні, – йдеться у документі.

У разі провалу мирних переговорів щодо України G7 готові посилити тиск на Росію.

