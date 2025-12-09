Размер зарплаты президента Украины установлен отдельным постановлением Кабмина № 304, и он не менялся уже много лет. Эта сумма не привязана к индексации и не растет автоматически вместе с инфляцией, поэтому со временем фактически обесценивается.

Какова месячная зарплата президента Украины, читайте в нашем материале.

Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи за 2024 год составили 15 миллионов 286 тысяч 193 гривны. Из этой суммы 8 миллионов 585 тысяч 532 гривны приходятся на выплаты по погашению облигаций внутреннего государственного займа ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные из официального сообщения пресс-службы и поданной декларации президента.

Совокупный доход семьи Зеленских в 2024 году включал зарплату президента Украины, банковские проценты и поступления от аренды недвижимости. Вместе эти источники принесли 6 миллионов 700 тысяч 661 гривну.

Остаток средств семьи на конец 2024 года практически не изменился, и, согласно официальному отчету, в составе активов, недвижимости или транспорта также не произошло существенных изменений.

Согласно декларации, годовая зарплата президента составляла 336 тысяч гривен. Таким образом, официальная зарплата президента Украины Зеленского за месяц составляет 28 тыс. грн.

Какова зарплата у президента Украины и как она начисляется

Официальная зарплата президента Украины 2025 года основана на окладе, установленном для высших категорий госслужащих.

Из чего состоит зарплата президента Украины 2025 года:

Зеленский не получает надбавок за выслугу или риски, поскольку его должность является выборной и не подпадает под стандартные системы доплат.

Оклад в 28 тысяч гривен облагается налогом на доходы (18%) и военным сбором, поэтому ежемесячные отчисления составляют около 6 тысяч гривен. Это без учета благотворительных переводов, которые Зеленский осуществляет в поддержку армии.

В то же время часть расходов он фактически не покрывает собственными средствами, ведь государство обеспечивает резиденцию, транспорт и охрану.

Это повышает реальную выгоду от должности, хотя официально никаких дополнительных выплат нет. Все данные указаны в декларациях, обнародованных на сайте НАПК.

