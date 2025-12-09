После принятия бюджета на 2026 год в обществе начались обсуждения возможного повышения зарплаты народных депутатов.

Какова зарплата депутата Верховной Рады в 2025 году и на сколько она увеличится в следующем году, читайте в нашем материале.

Какова зарплата народного депутата Украины

Сколько зарабатывают депутаты в Украине, зависит от должностного оклада. Должностной оклад формируется с учетом прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Что касается 2025 года, то прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен 3 028 грн. В следующем году этот показатель увеличится и составит 3 328 грн.

Согласно законодательству, для расчета должностного оклада применяют специальный коэффициент, который зависит от должности народного депутата.

Например:

глава Верховной Рады получает 12 прожиточных минимумов;

первый заместитель главы — 11,5;

глава комитета — 10,5;

член комитета — 10 прожиточных минимумов.

То есть зарплата депутата, а именно члена комитета в 2025 году составляет 30 280 грн. А уже в 2026 году вырастет до 33 280 грн из-за повышения прожиточного минимума.

Но это еще не все, ведь сколько зарабатывает народный депутат Украины, зависит от надбавок и доплат. К примеру, они предусмотрены в случае, если народный избранник имеет ученую степень, почетные звания, выслугу лет или определенные профессиональные достижения.

Что касается надбавок и компенсаций, то в 2025 году народный депутат, имеющий степень кандидата наук, дополнительно получает 15% от оклада, а это еще 4 542 грн. Если же он имеет степень доктора наук, то надбавка составляет 25%. Если депутат имеет почетное звание “заслуженный”, к основному окладу добавляют еще 20%, то есть около 6 056 грн.

Согласно окончательному заключению Бюджетного комитета по государственному бюджету на 2026 год, опубликованному на сайте комитета по вопросам бюджета, в 2026 году народным депутатам Украины будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат, которые не подлежат налогообложению. Этот пункт вызвал немало обсуждений, ведь на повышение зарплаты военным в бюджете средств не предусмотрено, а для компенсаций депутатам деньги есть.

Какова зарплата депутата Верховной Рады в 2025 году

Кроме того, депутаты имеют право на компенсации, связанные с выполнением служебных обязанностей. Например, ежемесячно народный депутат получает 7 500 грн на проезд. Более того, депутаты, не имеющие жилья в Киеве, получают компенсацию на аренду. В 2025 году она составляет около 20 тыс. грн в месяц.

Также каждому депутату предоставляется отдельная сумма на оплату труда помощников. В 2025 году на эти нужды народный избранник получает 132 624 грн в месяц.

Кроме зарплаты, депутаты Верховной Рады имеют право на льготы и дополнительные выплаты. Зарплата народного депутата определяется в соответствии с законом Украины и устанавливается Верховной Радой путем принятия соответствующего постановления.

Законом также предусмотрено, что народный депутат не может совмещать свою работу с другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой.

Начисление зарплаты народным депутатам осуществляется на основании табеля учета рабочего времени. После того, как документ подписывают руководитель секретариата, секретарь и глава профильного парламентского комитета, его передают в бухгалтерию.

Для депутатов, не входящих в состав какого-либо комитета, учет их рабочего времени ведет подразделение Аппарата Верховной Рады, ответственное за организацию пленарных заседаний.

После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года часть депутатов перестала посещать заседания парламента. Из-за этого Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады в апреле 2022 года, опираясь на закон О статусе народного депутата Украины и условия военного положения, предложил временно прекратить выплату ряда компенсаций.

Речь идет о возмещении расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, оплате проезда, аренды жилья или гостиничных номеров для тех депутатов, которые в течение месяца без уважительных причин не посетили ни одного пленарного заседания или заседания комитета. Такие же ограничения применили и к депутатам, которые выехали из Украины и до сих пор находятся за границей.

С мая 2022 года зарплату и сопутствующие выплаты также не начисляют тем народным депутатам, которые без уважительных причин остаются за пределами Украины.

