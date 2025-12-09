Розмір зарплати президента України встановлено окремою постановою Кабміну № 304, і він не змінювався вже багато років. Ця сума не прив’язана до індексації й не зростає автоматично разом з інфляцією, тому з часом фактично знецінюється.

Яка місячна зарплата президента України, читайте в нашому матеріалі.

Доходи президента України Володимира Зеленського та його родини за 2024 рік становили 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні. Із цієї суми 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні припадають на виплати за погашення облігацій внутрішньої державної позики ОВДП. Про це свідчать дані з офіційного повідомлення пресслужби та поданої декларації президента.

Зараз дивляться

Сукупний дохід родини Зеленських у 2024 році включав зарплату президента України, банківські відсотки та надходження від оренди нерухомості. Разом ці джерела принесли 6 мільйонів 700 тисяч 661 гривню.

Залишок коштів сім’ї на кінець 2024 року практично не змінився, і, відповідно до офіційного звіту, у складі активів, нерухомості чи транспорту також не відбулося суттєвих змін.

Згідно з декларацією, річна зарплата президента становила 336 тисяч гривень. Тож офіційна зарплата президента України Зеленського за місяць становить 28 тис. грн.

Яка зарплата у президента України та як вона нараховується

Офіційна зарплата президента України 2025 базується на окладі, встановленому для найвищих категорій держслужбовців.

З чого складається зарплата президента України 2025:

Зеленський не отримує надбавок за вислугу чи ризики, оскільки його посада є виборною і не підпадає під стандартні системи доплат.

Оклад у 28 тисяч гривень оподатковується податком на доходи (18%) та військовим збором, тому щомісячні відрахування становлять близько 6 тисяч гривень. Це без урахування благодійних переказів, які Зеленський здійснює на підтримку армії.

Водночас частину витрат він фактично не покриває власними коштами, адже держава забезпечує резиденцію, транспорт та охорону.

Це підвищує реальну вигоду від посади, хоча офіційно жодних додаткових виплат немає. Усі дані зазначені в деклараціях, оприлюднених на сайті НАЗК.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.