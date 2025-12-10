Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду, 10 декабря, пришли с обысками в Государственную налоговую службу.

Они провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой и Николаевской областях. Также следственные действия проводились в центральном аппарате ГНС. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Обыски НАБУ в Государственной налоговой службе

По данным налоговой, уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и в начале 2025-го, и связано с вопросами рисковых предприятий.

— Данные досудебного расследования и подробности дела – компетенция правоохранительных органов. Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов, — говорится в сообщении.

В налоговой добавили, что служба “действует в правовом поле и всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с правоохранительными органами”.

Недавно НАБУ и СБУ пришли домой к нардепу Анне Скороход и после обыска сообщили о подозрении в вымогательстве взятки группой лиц.

По версии следствия, депутат “организовала деятельность преступной группы”, которая предложила предпринимателю за $250 тыс. договориться с СНБО об экономических санкциях против компании-конкурента.

