Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у середу, 10 грудня, прийшли з обшуками у Державну податкову службу.
Вони провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївських областях. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
За даними податкової, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і на початку 2025-го, та пов’язане з питаннями ризикових підприємств.
– Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів, – йдеться у повідомленні.
У податковій додали, що служба “діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями”.
Нещодавно НАБУ та СБУ прийшли додому до нардепки Анни Скороход та після обшуку повідомили про підозру у вимаганні хабаря групою осіб.
За версією слідства, депутатка “організувала діяльність злочинної групи”, яка запропонувала підприємцю за $250 тис. домовитися з РНБО про економічні санкції проти компанії-конкурента.