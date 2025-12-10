Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у середу, 10 грудня, прийшли з обшуками у Державну податкову службу.

Вони провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївських областях. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

НАБУ провели обшуки у Державній податковій службі

За даними податкової, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і на початку 2025-го, та пов’язане з питаннями ризикових підприємств.

– Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів, – йдеться у повідомленні.

У податковій додали, що служба “діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями”.

Нещодавно НАБУ та СБУ прийшли додому до нардепки Анни Скороход та після обшуку повідомили про підозру у вимаганні хабаря групою осіб.

За версією слідства, депутатка “організувала діяльність злочинної групи”, яка запропонувала підприємцю за $250 тис. домовитися з РНБО про економічні санкції проти компанії-конкурента.

