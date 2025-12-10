Сегодня есть усиление нашей боевой авиации, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об усилении боевой авиации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что есть новости о боевой авиации для Украины, в частности об ее усилении. Однако, отметил глава государства, детали пока непубличные.

– Сегодня есть усиление нашей боевой авиации. Спасибо. Детали пока непубличные, но постоянно прибавляем сил в небе, — сказал президент.

Такое заявление Зеленского прозвучало накануне заседания Коалиции желающих, которое должно пройти 11 декабря. Это событие объединяет более 30 государств, которые оказывают Украине поддержку и готовы обеспечить соблюдение мирного соглашения, когда война завершится.

– Украина работает быстро. Каждый визит, каждые наши переговоры всегда имеют практический результат для нашей обороны, для нашей устойчивости, — сказал президент.

Кроме того, будут дополнительные санкции Европы против российского режима, отметил Зеленский. По его словам, под ударом окажутся российские танкеры “теневого флота”, российская инфраструктура транспортировки нефти. Украина тоже внесет свой вклад, предоставив собственный пакет санкций против танкерного флота РФ.

Он подчеркнул, что это давление будет распространяться в совместных с партнерами Украины форматах. Зеленский добавил, что будут новые шаги и против российских пропагандистов.

