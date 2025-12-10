Сьогодні є посилення нашої бойової авіаціїї, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про посилення бойової авіації України

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що є новини щодо бойової авіації для України, зокрема щодо її посилення. Проте, зазначив голова держави, деталі поки що непублічні.

– Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі, – сказав президент.

Така заява Зеленського пролунала напередодні засідання Коаліції охочих, яке має пройти 11 грудня. Ця подія об’єднує понад 30 держав, які надають Україні підтримку та готові забезпечити дотримання мирної угоди, коли війна завершиться.

Зараз дивляться

– Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості, – сказав президент.

Крім того, будуть додаткові санкції Європи проти російського режиму, зауважив Зеленський. За його словами, під ударом опиняться російські танкери “тіньового флоту”, російська інфраструктура транспортування нафти. Україна теж зробить свій внесок, надавши власний пакет санкцій проти танкерного флоту РФ.

Він наголосив, що цей тиск поширюватиметься у спільних з партнерами України форматах. Зеленський додав, що будуть нові кроки й проти російських пропагандистів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.