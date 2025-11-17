Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения оборонного оборудования.

Об этом стало известно во время трансляции Офиса президента.

Украина и Франция подписали соглашение: что известно

Документ был подписан лидерами Украины и Франции на авиабазе недалеко от Парижа.

По данным BFMTV и Le Monde, соглашение предусматривает поставку Украине до 100 многоцелевых истребителей Rafale, а также современных систем противовоздушной обороны и беспилотников французского производства.

Впоследствии в Елисейском дворце уточнили, что декларация предусматривает возможность закупки Украиной не только самолетов Rafale с полным комплектом вооружения, но и систем ПВО нового поколения, в частности SAMP-T, радаров и дронов.

Накануне президент Зеленский анонсировал историческое соглашение с Францией, которое должно усилить боевую авиацию и противовоздушную оборону Украины.

— Будет значительное усиление нашей боевой авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей, — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, ключевые договоренности были запланированы на понедельник, 17 ноября, в рамках графика его визита.

Позже стало известно, что Украина и Франция все-таки подписали оборонное соглашение. Однако его детали пока не разглашаются.

Глава Украины также сообщил, что на следующий день, 18 ноября, запланирован результативный визит в Испанию.

