Масштабные российские воздушные удары в минувшую субботу вызвали серьезные сбои в работе энергосистемы Украины и нарушили внешнее электропитание трех атомных электростанций, что привело к снижению мощности отдельных реакторов и временному отключению некоторых энергоблоков.

МАГАТЭ сообщило о сбое в энергосистеме Украины

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

– Эти перебои привели к колебаниям выработки электроэнергии, временным отключениям и вынужденным остановкам отдельных энергоблоков. В нескольких случаях блоки были отключены от сети или работали на пониженной мощности, чтобы поддержать баланс сети и предотвратить повреждение оборудования после внезапных срабатываний защиты, – отметил Гросси.

Он также сообщил, что утром 6 декабря оккупированная Запорожская АЭС снова полностью потеряла внешнее электроснабжение – уже в одиннадцатый раз с начала полномасштабной войны.

Перерыв длился около 30 минут: обе линии питания были отключены с разницей в 20 минут.

По данным МАГАТЭ, системы ядерной безопасности на действующих АЭС функционируют штатно, а аварийные источники электропитания остаются доступными.

– Команды МАГАТЭ, размещенные на украинских ядерных объектах, продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать связь с операторами, – говорится в сообщении.

В рамках усилий по недопущению ядерной аварии миссия агентства посещает более 10 электрических подстанций Украины.

С 1 по 12 декабря эксперты оценивают масштабы повреждений, ход ремонтных работ и определяют практические шаги для усиления устойчивости внешнего энергоснабжения украинских АЭС.

Напомним, атомные электростанции Украины были вынуждены сократить производство электроэнергии после масштабных российских обстрелов в ночь на 6 декабря.

