Масштабні російські повітряні удари минулої суботи спричинили серйозні збої в роботі енергосистеми України та порушили зовнішнє електроживлення трьох атомних електростанцій, що призвело до зниження потужності окремих реакторів і тимчасового відключення деяких енергоблоків.

МАГАТЕ повідомило про збій в енергосистемі України

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

– Ці перебої призвели до коливань вироблення електроенергії, тимчасових відключень та вимушених зупинок окремих енергоблоків. У кількох випадках блоки були відключені від мережі або працювали на зниженій потужності, щоб підтримати баланс мережі та запобігти пошкодженню обладнання після раптових спрацьовувань захисту, – зазначив Ґроссі.

Він також повідомив, що вранці 6 грудня окупована Запорізька АЕС знову повністю втратила зовнішнє електропостачання – уже в одинадцятий раз від початку повномасштабної війни.

Перерва тривала близько 30 хвилин: обидві лінії живлення були відключені з різницею у 20 хвилин.

За даними МАГАТЕ, системи ядерної безпеки на діючих АЕС функціонують штатно, а аварійні джерела електроживлення залишаються доступними.

– Команди МАГАТЕ, розміщені на українських ядерних об’єктах, продовжують уважно стежити за ситуацією та підтримувати зв’язок з операторами, – йдеться у повідомленні.

У рамках зусиль з недопущення ядерної аварії місія агентства відвідує понад 10 електричних підстанцій України.

З 1 по 12 грудня експерти оцінюють масштаби пошкоджень, перебіг ремонтних робіт та визначають практичні кроки для посилення стійкості зовнішнього енергоживлення українських АЕС.

Нагадаємо, атомні електростанції України були вимушені скоротити виробництво електроенергії після масштабних російських обстрілів у ніч проти 6 грудня.

