Коалиция желающих — это важный формат поддержки безопасности Украины сейчас и в будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Коалиции желающих 11 декабря.

Зеленский о заседании Коалиции желающих

— Мы работаем над тем, чтобы гарантии безопасности включали серьезные компоненты европейского сдерживания и были надежными, — подчеркнул глава государства.

По мнению президента Украины, важно, что США остаются с нами и оказывают поддержку.

Как отметил Зеленский, никто не заинтересован в третьем полномасштабном вторжении России, поэтому сейчас оборонная поддержка Украины особенно важна.

Президент обратил внимание, что Россия не прекращает атаки по Украине, поэтому защиты жизни должно быть больше, чтобы дипломатия сработала на справедливый мир. Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает.

Зеленский о разговоре с США

Примерно час назад украинская сторона провела разговор с командой Соединенных Штатов Америки о возможных гарантиях безопасности для Украины.

По словам президента, продолжается работа над рамочным документом, который должен быть достаточно сильным, чтобы реально действовать.

По его мнению, этот документ должен быть одобрен Конгрессом США – это будет означать настоящие, надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины. И они должны быть действительно реализованы, считает Зеленский.

— Конечно, действенная модель гарантий безопасности невозможна без Европы и всех членов Коалиции желающих: от Канады до Японии, Австралии и Новой Зеландии — спасибо всем. Вклад каждого важен, — подчеркнул он.

Президент убежден, что необходимо скоординировать все так, чтобы американцы были полностью вовлечены в каждый процесс.

Зеленский об экономическом соглашении

Недавно состоялся разговор с американской командой об экономическом соглашении – о том, каким может быть участие США в восстановлении и послевоенном развитии Украины, рассказал глава государства.

Также украинская сторона уже передала американской команде обновленную версию рамочного документа, который содержит 20 ключевых пунктов.

— Это может стать основой для всего. Я ожидаю обратной связи от Америки, — сказал Зеленский.

Зеленский о выборах в Украине

Украинская сторона готова работать с президентом США Дональдом Трампом в любом формате.

— И если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать это абсолютно открыто — мы можем попробовать провести выборы. Украина не скрывается от демократии, — сказал он.

Но для того, чтобы выборы были возможны, должен быть обеспечен компонент безопасности. Именно Америка может помочь с этим больше всего, подчеркнул Зеленский.

По его мнению, если сейчас возникает необходимость в выборах, то должно быть прекращение огня – по крайней мере на период избирательного процесса и голосования. Но это то, что нужно обсуждать, сказал президент.

— Откровенно говоря, мы в Украине считаем, что Америка должна поговорить с российской стороной по этому поводу. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому я прошу вас поддержать Украину в этом и других важных вопросах, — резюмировал Зеленский.

