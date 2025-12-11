Коаліція охочих – це важливий формат безпекової підтримки України зараз і в майбутньому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Коаліції охочих 11 грудня.

Зеленський про засідання Коаліції охочих

– Ми працюємо над тим, щоб гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування та були надійними, – наголосив глава держави.

На думку президента України, важливим є те, що США залишаються з нами та надають підтримку.

Як зазначив Зеленський ніхто не зацікавлений у третьому повномасштабному вторгненні Росії, тому зараз оборонна підтримка України є особливо важливою.

Президент звернув увагу, що Росія не припиняє атак по Україні, тому захисту життя має бути більше, щоб дипломатія спрацювала на справедливий мир. Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає.

Зеленський про розмову зі США

Приблизно годину тому українська сторона провела розмову з командою Сполучених Штатів Америки щодо можливих гарантій безпеки для України.

За словами президента, триває робота над рамковим документом, який має бути достатньо сильним, щоб реально діяти.

На його думку, цей документ має бути схвалений Конгресом США – це означатиме справжні, надійні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки для України. І вони мають бути справді реалізовані, вважає Зеленський.

– Звичайно, дієва модель гарантій безпеки неможлива без Європи та всіх членів Коаліції охочих: від Канади до Японії, Австралії та Нової Зеландії – дякуємо всім. Внесок кожного важливий, – наголосив він.

Президент переконаний, що необхідно скоординувати все так, щоб американці були повністю залучені в кожен процес.

Зеленський про економічну угоду

Нещодавно відбулася розмова з американською командою про економічну угоду – про те, яким може бути залучення США у відновлення та повоєнний розвиток України, розповів глава держави.

Також українська сторона вже передала американській команді оновлену версію рамкового документа, який містить 20 ключових пунктів.

– Це може стати основою для всього. Я очікую зворотного зв’язку від Америки, – сказав Зеленський.

Зеленський про вибори в Україні

Українська сторона готова працювати з президентом США Дональдом Трампом у будь-якому форматі.

– І якщо президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати це абсолютно відкрито – ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії, – сказав він.

Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений безпековий компонент. Саме Америка може допомогти із цим найбільше, наголосив Зеленський.

На його думку, якщо зараз виникає потреба у виборах, то має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Але це те, що потрібно обговорювати, сказав президент.

– Відверто кажучи, ми в Україні вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього. Подивимося, що буде далі. Тому я прошу вас підтримати Україну в цьому та інших важливих питаннях, – резюмував Зеленський.

