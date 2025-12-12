Стало відомо, коли відбудуться переговори між США, Україною та ЄС
На 13 грудня заплановані тристоронні переговори між США, Україною та Європейським Союзом щодо можливого мирного плану.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі.
Тристоронні переговори між США, Україною та ЄС: що відомо
Водночас американський лідер зазначив, що не певен, чи Вашингтон зрештою братиме участь у цих перемовинах.
— Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб усе було врегульовано. Ми хочемо врятувати багато життів, – резюмував глава Білого дому.
Раніше у Білому домі заявили, що президент перебуває у стані “надзвичайного розчарування” діями як України, так і Росії.
За словами речниці адміністрації Керолайн Левітт, Трамп критично оцінює поточну ситуацію і не бачить результативності в затяжних консультаціях.
За її словами, президент не бажає “зустрічей заради зустрічей” і наполягає на конкретних кроках, які могли б наблизити завершення війни.
— Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами. Він не хоче просто говорити — він хоче рішень, — заявила Левітт.
Речниця додала, що американська сторона останніми тижнями вже приділила значну увагу дипломатичним контактам.
За її словами, лише за короткий проміжок часу адміністрація провела понад 30 годин перемовин з Україною, Росією та європейськими партнерами.