На 13 грудня заплановані тристоронні переговори між США, Україною та Європейським Союзом щодо можливого мирного плану.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі.

Тристоронні переговори між США, Україною та ЄС: що відомо

Водночас американський лідер зазначив, що не певен, чи Вашингтон зрештою братиме участь у цих перемовинах.

Зараз дивляться

— Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб усе було врегульовано. Ми хочемо врятувати багато життів, – резюмував глава Білого дому.

Раніше у Білому домі заявили, що президент перебуває у стані “надзвичайного розчарування” діями як України, так і Росії.

За словами речниці адміністрації Керолайн Левітт, Трамп критично оцінює поточну ситуацію і не бачить результативності в затяжних консультаціях.

За її словами, президент не бажає “зустрічей заради зустрічей” і наполягає на конкретних кроках, які могли б наблизити завершення війни.

— Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами. Він не хоче просто говорити — він хоче рішень, — заявила Левітт.

Речниця додала, що американська сторона останніми тижнями вже приділила значну увагу дипломатичним контактам.

За її словами, лише за короткий проміжок часу адміністрація провела понад 30 годин перемовин з Україною, Росією та європейськими партнерами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.