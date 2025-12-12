10 та 11 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: українські розвідники вдарили по російському транспортному літаку Ан-26 та двом радіолокаційним системам.

Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

Удари ГУР по цілях у Криму

Так, за даними ГУР, у Криму російські військові готувались до зльоту на багатоцільовому транспортному літаку Ан-26 та навіть запустили двигуни. Проте у цей момент дрони спецпідрозділу ГУР Примари філігранно атакували лівий турбогвинтовий.

Також у тимчасово окупованому Криму українські Примари успішно вдарили у дві дороговартісні радіолокаційні системи — РЛС 55Ж6М Небо-М та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала “очима” російським ЗРК С-300/С-400.

