В новом проекте мирного предложения, который украинские и европейские представители передали Вашингтону, содержится положение о необходимости вступления Украины в Европейский Союз до 1 января 2027 года, сообщает Financial Times.

По информации издания, документ является обновленной версией мирного плана, предложенного администрацией Дональда Трампа.

Вступление Украины в ЕС указано в мирном соглашении

Последняя редакция появилась на фоне того, что Трамп усиливает давление на президента Владимира Зеленского по согласованию условий мирного соглашения.

– Присоединение (Украины) к ЕС до 1 января 2027 года указано в последнем проекте мирного предложения, которое украинские и европейские чиновники представили Вашингтону, сообщили Financial Times лица, ознакомленные с содержанием документа, – говорится в материале.

При этом издание не уточняет, какие именно европейские государства поддерживают такие ускоренные сроки членства Украины.

Сторонники европейской интеграции Киева отмечают, что Еврокомиссия сейчас лучше осознает необходимость не препятствовать мирному процессу, в частности возражениями против быстрого вступления.

В то же время Украина еще не завершила ни один из 36 переговорных разделов, а предложенный график противоречил бы традиционному “подходу, основанному на заслугах”.

Информированные источники также отмечают, что в случае реализации плана Брюсселю придется пересматривать всю модель расширения, включая правила доступа к европейским фондам и систему голосования.

Как подчеркивается, поддержка мирной инициативы со стороны США дала бы возможность Дональду Трампу повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и добиться снятия его вето на начало переговоров.

Реакция ЕС

Как пишет Радіо свобода, Европейском Союзе осторожно отреагировали на информацию о возможности вступления Украины в ЕС в ускоренные сроки, в частности уже в 2027 году.

Европейские дипломаты, комментируя эти предположения, подчеркнули, что столь быстрое вступление выглядит маловероятным.

Один из представителей ЕС отметил, что переговоры должны быть завершены в 2025-2026 годах, однако даже при таких условиях год для всего процесса – это чрезвычайно сжатый срок.

Он подчеркнул, что процедура охватывает 35 переговорных разделов, и даже страны, которые двигались наиболее динамично или имели высокий уровень подготовки, нуждались в значительно большем времени. По словам собеседника, определенные этапы в процессе вступления таковы, что их физически невозможно сократить.

Другой источник в дипломатических кругах обратил внимание, что ни в одном документе ЕС дата 1 января 2027 года даже не упоминается как вероятный срок для членства Украины.

Он подчеркнул, что процедура расширения остается “основанной на заслугах” и будет происходить в соответствии с установленными правилами и последовательностью.

По словам высокопоставленного чиновника, это единственное, что на данный момент можно констатировать относительно перспектив ускоренного вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Владимир Зеленский 11 декабря подчеркнул, что будущее членство Украины зависит не только от решений ЕС, но и от позиции Соединенных Штатов.

Между тем в Евросоюзе начали новый формат технических переговоров с Украиной, который не подчиняется блокированию со стороны Будапешта.

Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка убежден, что этот шаг позволит завершить процесс быстрее, чем предусматривает график Еврокомиссии.

