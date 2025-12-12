У новому проєкті мирної пропозиції, який українські та європейські представники передали Вашингтону, міститься положення про необхідність вступу України до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року, повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, документ є оновленою версією мирного плану, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа.

Вступ України до ЄС зазначено в мирній угоді

Остання редакція з’явилася на тлі того, що Трамп посилює тиск на президента Володимира Зеленського щодо погодження умов мирної угоди.

– Приєднання (України) до ЄС до 1 січня 2027 року зазначено в останньому проєкті мирної пропозиції, яку українські та європейські посадовці представили Вашингтону, повідомили Financial Times особи, ознайомлені зі змістом документа, – йдеться у матеріалі.

При цьому видання не уточнює, які саме європейські держави підтримують такі пришвидшені терміни членства України.

Прихильники європейської інтеграції Києва наголошують, що Єврокомісія наразі краще усвідомлює необхідність не перешкоджати мирному процесу, зокрема запереченнями проти швидкого вступу.

Водночас Україна ще не завершила жоден із 36 переговорних розділів, а запропонований графік суперечив би традиційному “підходу, заснованому на заслугах”.

Поінформовані джерела також зазначають, що у разі реалізації плану Брюсселю доведеться переглядати всю модель розширення, включаючи правила доступу до європейських фондів та систему голосування.

Як підкреслюється, підтримка мирної ініціативи з боку США дала б можливість Дональду Трампу вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та домогтися зняття його вето на початок переговорів.

Реакція ЄС

Як пише Радіо свобода, Європейському Союзі обережно відреагували на інформацію щодо можливості вступу України до ЄС у пришвидшені строки, зокрема вже у 2027 році.

Європейські дипломати, коментуючи ці припущення, наголосили, що настільки швидкий вступ виглядає малоймовірним.

Один із представників ЄС зазначив, що переговори повинні бути завершені у 2025–2026 роках, однак навіть за таких умов рік для всього процесу – це надзвичайно стислий термін.

Він підкреслив, що процедура охоплює 35 переговорних розділів, а навіть країни, які рухалися найдинамічніше або мали високий рівень підготовки, потребували значно більше часу. За словами співрозмовника, певні етапи у процесі вступу є такими, що їх фізично неможливо скоротити.

Інше джерело в дипломатичних колах звернуло увагу, що в жодному документі ЄС дата 1 січня 2027 року навіть не згадується як імовірний термін для членства України.

Він наголосив, що процедура розширення залишається “заснованою на заслугах” і відбуватиметься відповідно до встановлених правил та послідовності.

За словами високопосадовця, це єдине, що наразі можна констатувати щодо перспектив пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу.

Президент Володимир Зеленський 11 грудня наголосив, що майбутнє членство України залежить не лише від рішень ЄС, а й від позиції Сполучених Штатів.

Тим часом у Євросоюзі розпочали новий формат технічних переговорів з Україною, який не підпорядковується блокуванню з боку Будапешта.

Віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка переконаний, що цей крок дасть змогу завершити процес швидше, ніж передбачає графік Єврокомісії.

