Американская администрация якобы готовит для Украины гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО, сообщает Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

США готовят гарантии безопасности для Украины

По его словам, гарантии будут иметь юридическую силу после одобрения Конгрессом и будут достаточно мощными, но не неограниченными.

В то же время мирный план США предусматривает выход украинских войск из части Донбасса и создание там «демилитаризованной зоны».

Украинская сторона продолжает обсуждать детали этой инициативы. Президент Владимир Зеленский отмечал, что окончательное решение о территориальных уступках должен принять народ Украины через референдум или выборы.

15 декабря в Берлине запланирована встреча спецпосланца США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины при участии лидеров Германии, Франции и Великобритании.

Будет обсуждаться мирный план и механизмы создания демилитаризованной зоны. Анонимные чиновники Белого дома сообщают, что переговоры демонстрируют значительный прогресс, однако вопрос территории остается ключевым камнем преткновения.

По словам одного из собеседников Axios, согласно текущему предложению, Украина сохранит контроль над примерно 80% своей территории и получит самые большие гарантии безопасности в истории, а также значительный пакет экономических мер для развития.

Пока неизвестно, поддержит ли РФ американские предложения.

Офис президента Украины накануне опроверг информацию о якобы согласии на создание буферной зоны на Донбассе.

