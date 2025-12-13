Американська адміністрація нібито готує для України гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО, повідомляє Axios з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника США.

США готують гарантії безпеки для України

За його словами, гарантії матимуть юридичну силу після схвалення Конгресом і будуть достатньо потужними, але не необмеженими.

Водночас мирний план США передбачає вихід українських військ із частини Донбасу та створення там “демілітаризованої зони”.

Українська сторона продовжує обговорювати деталі цієї ініціативи. Президент Володимир Зеленський зазначав, що остаточне рішення щодо територіальних поступок має ухвалити народ України через референдум або вибори.

15 грудня у Берліні запланована зустріч спецпосланця США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з президентом України за участю лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії.

Обговорюватиметься мирний план та механізми створення демілітаризованої зони. Анонімні чиновники Білого дому повідомляють, що переговори демонструють значний прогрес, проте питання території залишається ключовим каменем спотикання.

За словами одного зі співрозмовників Axios, відповідно до поточної пропозиції, Україна збережеться контроль над приблизно 80% своєї території та отримає найбільші гарантії безпеки в історії, а також значний пакет економічних заходів для розвитку.

Наразі невідомо, чи РФ підтримає американські пропозиції.

Офіс президента України напередодні спростував інформацію про нібито погодження на створення буферної зони на Донбасі.

