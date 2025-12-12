Рішення щодо створення буферної зони може ухвалити лише найвище політичне керівництво чи народ України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на радника президента з комунікацій Дмитра Литвина.

– Михайло Подоляк їм сказав те, що обговорювати можна різні речі, але питання завжди в деталях, як це працюватиме. Чи погодилась Україна, чи не погодилась – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України. Вчора президент про це сказав журналістам, – наголосив Литвин.

Раніше французьке видання Le Monde із посиланням на радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка написало, що Україна нібито погодилася на умови Сполучених штатів щодо створення буферної зони на Донбасі. Однак Київ вважає, що обидві армії повинні відступити для втілення безпечної буферної зони.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що ратифікувати передання цих регіонів можливо або шляхом виборів, або через референдум.

Нагадаємо, що у мирних переговорах ключовими темами є питання українських територій, відновлення України та гарантії безпеки. І саме територіальне питання є найскладнішим.

Фото: 82 ОДШБр/Генштаб

