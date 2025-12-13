В оновленій версії мирного плану Україна відмовилася від зобов’язань, які передбачали відведення військ із Донбасу та відмову від вступу до НАТО.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на західних чиновників, які ознайомилися з документом.

Україна відкинула відмову вивести війська з Донбасу та вступу до НАТО

Видання зазначає, що в контрпропозиції України ці пункти були виключені. Зокрема, Україна не готова до повного виведення своїх військ із Донецької області, навіть із підконтрольних територій, та зберігає своє право на вступ до НАТО.

– Пропозиції, надіслані до Вашингтона на розгляд у середу ввечері, стали результатом шквалу інтенсивної дипломатії Зеленського останніми днями, включаючи зустрічі в Лондоні, Брюсселі та Римі, а також принаймні одну розмову між європейськими лідерами та Трампом, – йдеться у статті NYT.

Однак автори матеріалу вважають, що президент США Дональд Трамп та президент РФ Путін навряд чи приймуть такі умови.

– Обидві зміни, ймовірно, будуть неприйнятними для Росії, яка хоче контролювати більше території України та перешкодити Україні коли-небудь вступити до НАТО, а також, певно, Трамп накладе вето на членство України, якщо воно буде застосоване, – зазначає видання.

Імовірно, отриманий контрплан України обговорюватимуть на зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

11 грудня Трамп заявив, що українській команді, “за винятком президента”, подобається американський план завершення війни.

Того ж дня Зеленський повідомив, що США до Різдва хочуть мати повне розуміння щодо того, на якому етапі перебуває реалізація мирної угоди, конкретного ультимативного дедлайну щодо завершення роботи над нею не було.

