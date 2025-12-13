В ближайшие дни запланировано значительное количество встреч с американскими и европейскими партнерами, посвященных завершению войны. Ожидается интенсивная работа в Берлине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Глава государства отметил, что должна состояться доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и украинской переговорной команды о контактах, которые уже были проведены.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов вместе с представителями сектора обороны и безопасности Украины будут работать над вопросом гарантий безопасности для государства.

Также, по словам Зеленского, продолжается общение украинских чиновников с США и странами Европы относительно реального восстановления и развития Украины после завершения войны.

Президент подтвердил, что уже в ближайшие дни у него запланированы встречи с представителями президента США Дональда Трампа.

— Самое главное — будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по поводу фундамента мира — политического соглашения об окончании войны. Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской общины, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы мир был достойным, чтобы Россия гарантированно не вернулась с третьим вторжением.

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает Украине, и отметил, что украинская сторона в эти дни в Берлине будет активно и конструктивно работать со всеми, кто действительно “может сделать соглашение нормальным”.

Президент заявил, что будет реакция на удар России по турецкому гражданскому судну в Черном море.

— Сегодня также был удар России по еще одному гражданскому судну в Черном море — фактически это был удар по продовольственной безопасности. Владелец судна — Турция, груз — продовольствие. Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, — прямой вызов России всему миру, — отметил Зеленский.

Он добавил, что на эти действия РФ “реакция будет”.

Также Зеленский сообщил, что санкции, которые Украина ввела 13 декабря против российского флота, будут распространены и на другие юрисдикции.

— Также есть новое санкционное решение Украины — санкции против российского флота танкеров и других судов, которые работают на войну, которые зарабатывают Путину деньги, чтобы он мог убивать людей и затягивать с дипломатией. Обязательно санкции будут распространены и в других юрисдикциях – у нас есть об этом договоренности с нашими партнерами, – сказал он.

