Украина ввела санкции против более 650 судов теневого флота РФ
- Украина ввела санкции против 656 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти и финансирования войны.
- Под ограничения попал теневой флот под флагами более 50 стран, задействованный в обходе санкций ЕС, G7 и других государств.
- Киев будет работать с партнерами над синхронизацией санкций и полным запретом морских услуг для судов, перевозящих российские энергоносители.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 656 морских судов, входящих в так называемый теневой флот России.
Об этом сообщается на сайте президента.
Санкции Украины против теневого флота РФ
Речь идет о крупнейшем в истории санкционном пакете, направленном именно против судов, задействованных в обеспечении российской военной экономики.
По словам главы государства, санкции коснулись почти 700 кораблей, которые РФ использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и других энергоресурсов.
Именно эти поставки, подчеркнул президент, приносят Кремлю средства для продолжения войны против Украины.
В список попали не только суда под российским флагом, но и корабли, зарегистрированные в юрисдикциях более 50 других стран.
Как выяснили украинские органы во время мониторинга в Черном, Балтийском и Красном морях, Россия активно использовала эти суда для обхода санкций ЕС, стран G7 и других партнеров.
Для сокрытия маршрутов и происхождения грузов экипажи отключали автоматические идентификационные системы, а владельцы применяли запутанные схемы смены флагов и формального владения.
Чаще всего такие суда ходили под флагами Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна.
Украина планирует передать собранную информацию соответствующим государствам и работать с ними, чтобы прекратить выдачу лицензий для судов, задействованных в теневом экспорте российских энергоносителей.
Параллельно Киев будет добиваться того, чтобы ограничения были синхронизированы с санкционными режимами партнеров.
Часть кораблей из перечня уже находится под санкциями США, Великобритании, Евросоюза, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Президент подчеркнул, что Украина поддерживает идею полного запрета предоставления любых морских услуг судам, участвующим в экспорте российской нефти и газа, и в дальнейшем будет координировать эти шаги с союзниками.
— Давление на Россию и дипломатия ради завершения войны должны действовать вместе. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и продолжает затягивать, — подчеркнул Владимир Зеленский.