Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 656 морских судов, входящих в так называемый теневой флот России.

Об этом сообщается на сайте президента.

Санкции Украины против теневого флота РФ

Речь идет о крупнейшем в истории санкционном пакете, направленном именно против судов, задействованных в обеспечении российской военной экономики.

По словам главы государства, санкции коснулись почти 700 кораблей, которые РФ использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и других энергоресурсов.

Именно эти поставки, подчеркнул президент, приносят Кремлю средства для продолжения войны против Украины.

В список попали не только суда под российским флагом, но и корабли, зарегистрированные в юрисдикциях более 50 других стран.

Как выяснили украинские органы во время мониторинга в Черном, Балтийском и Красном морях, Россия активно использовала эти суда для обхода санкций ЕС, стран G7 и других партнеров.

Для сокрытия маршрутов и происхождения грузов экипажи отключали автоматические идентификационные системы, а владельцы применяли запутанные схемы смены флагов и формального владения.

Чаще всего такие суда ходили под флагами Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна.

Украина планирует передать собранную информацию соответствующим государствам и работать с ними, чтобы прекратить выдачу лицензий для судов, задействованных в теневом экспорте российских энергоносителей.

Параллельно Киев будет добиваться того, чтобы ограничения были синхронизированы с санкционными режимами партнеров.

Часть кораблей из перечня уже находится под санкциями США, Великобритании, Евросоюза, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает идею полного запрета предоставления любых морских услуг судам, участвующим в экспорте российской нефти и газа, и в дальнейшем будет координировать эти шаги с союзниками.

— Давление на Россию и дипломатия ради завершения войны должны действовать вместе. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и продолжает затягивать, — подчеркнул Владимир Зеленский.

