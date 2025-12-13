Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 656 морських суден, що входять до так званого тіньового флоту Росії.

Про це повідомляється на сайті президента.

Санкції України проти тіньового флоту РФ

Йдеться про найбільший в історії санкційний пакет, спрямований саме проти суден, задіяних у забезпеченні російської воєнної економіки.

За словами глави держави, санкції торкнулися майже 700 кораблів, які РФ використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та інших енергоресурсів.

Саме ці поставки, наголосив президент, приносять Кремлю кошти для продовження війни проти України.

До списку потрапили не лише судна під російським прапором, а й кораблі, зареєстровані в юрисдикціях понад 50 інших країн.

Як з’ясували українські органи під час моніторингу в Чорному, Балтійському та Червоному морях, Росія активно використовувала ці судна для обходу санкцій ЄС, країн G7 та інших партнерів.

Задля приховування маршрутів і походження вантажів екіпажі вимикали автоматичні ідентифікаційні системи, а власники застосовували заплутані схеми зміни прапорів і формального володіння.

Найчастіше такі судна ходили під прапорами Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну.

Україна планує передати зібрану інформацію відповідним державам і працювати з ними, щоб припинити видачу ліцензій для суден, задіяних у тіньовому експорті російських енергоносіїв.

Паралельно Київ добиватиметься того, щоб обмеження були синхронізовані з санкційними режимами партнерів.

Частина кораблів із переліку вже перебуває під санкціями США, Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Президент наголосив, що Україна підтримує ідею повної заборони надання будь-яких морських послуг суднам, які беруть участь в експорті російської нафти та газу, і надалі координуватиме ці кроки з союзниками.

— Тиск на Росію та дипломатія заради завершення війни мають діяти разом. Росія повинна припинити війну, яку сама розпочала і продовжує затягувати, — наголосив Володимир Зеленський.

