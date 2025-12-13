Формирование командования Киберсил Вооруженных сил Украины будет завершено до конца текущего года.

Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский.

В Украине появятся Киберсилы ВСУ

— До конца года мы должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ.

Главнокомандующий также рассказал, что в течение ноября системами радиоэлектронной борьбы было подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения.

— Наращиваем работу систем РЭБ для радиоэлектронного прикрытия. Так, средствами РЭБ за месяц подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения, из них – 2,2 тыс. шахидов, 7 тыс. молний, – говорится в сообщении.

Сырский добавил, что по итогам совещания он поставил необходимые задачи органам военного управления.

— Среди них – стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей, — подытожил он.

Напомним, 6 октября Верховная Рада поддержала создание Киберсил Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект поддержали 255 нардепов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основными задачами Киберсил являются:

наращивание и эффективное применение возможностей киберсдерживания;

получение ВСУ военного преимущества над противником;

ослабление противника возможностей путем проведения операций в электромагнитном спектре и киберпространстве.

