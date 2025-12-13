В Украине до конца года сформируют командование Киберсил ВСУ — Сырский
- Формирование командования Киберсил Вооруженных сил Украины планируют завершить до конца текущего года.
- В октябре Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании Киберсил ВСУ.
Формирование командования Киберсил Вооруженных сил Украины будет завершено до конца текущего года.
Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский.
В Украине появятся Киберсилы ВСУ
— До конца года мы должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ.
Главнокомандующий также рассказал, что в течение ноября системами радиоэлектронной борьбы было подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения.
— Наращиваем работу систем РЭБ для радиоэлектронного прикрытия. Так, средствами РЭБ за месяц подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения, из них – 2,2 тыс. шахидов, 7 тыс. молний, – говорится в сообщении.
Сырский добавил, что по итогам совещания он поставил необходимые задачи органам военного управления.
— Среди них – стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей, — подытожил он.
Напомним, 6 октября Верховная Рада поддержала создание Киберсил Вооруженных сил Украины. Соответствующий законопроект поддержали 255 нардепов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что основными задачами Киберсил являются:
- наращивание и эффективное применение возможностей киберсдерживания;
- получение ВСУ военного преимущества над противником;
- ослабление противника возможностей путем проведения операций в электромагнитном спектре и киберпространстве.