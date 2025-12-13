В Україні до кінця року сформують командування Кіберсил ЗСУ – Сирський
- Формування командування Кіберсил Збройних сил України планують завершити до кінця поточного року.
- У жовтні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ.
Формування командування Кіберсил Збройних сил України буде завершене до кінця поточного року.
Про це заявив головнокомандувач Сил оборони Олександр Сирський.
В Україні з’являться Кіберсили ЗСУ
– До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ, – зазначив він.
Головком також розповів, що протягом листопада системами радіоелектронної боротьби було подавлено 94 тис. засобів повітряного нападу.
– Нарощуємо роботу систем РЕБ для радіоелектронного прикриття. Так, засобами РЕБ за місяць подавлено 94 тис. засобів повітряного нападу, з них – 2,2 тис. шахедів, 7 тис. молній, – сказав Сирський.
Головком розповів, що за підсумками наради він поставив необхідні завдання органам військового управління.
– Серед них – стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою, – підсумував він.
Нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала створення Кіберсил Збройних сил України. Цю ініціативу підтримали 255 нардепів.
У пояснювальній записці до документу зазначається, що основними завданнями Кіберсил є:
- нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування;
- здобуття ЗСУ військової переваги над противником;
- послаблення противника спроможностей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі.