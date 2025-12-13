Формування командування Кіберсил Збройних сил України буде завершене до кінця поточного року.

Про це заявив головнокомандувач Сил оборони Олександр Сирський.

В Україні з’являться Кіберсили ЗСУ

– До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ, – зазначив він.

Головком також розповів, що протягом листопада системами радіоелектронної боротьби було подавлено 94 тис. засобів повітряного нападу.

– Нарощуємо роботу систем РЕБ для радіоелектронного прикриття. Так, засобами РЕБ за місяць подавлено 94 тис. засобів повітряного нападу, з них – 2,2 тис. шахедів, 7 тис. молній, – сказав Сирський.

Головком розповів, що за підсумками наради він поставив необхідні завдання органам військового управління.

– Серед них – стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою, – підсумував він.

Нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала створення Кіберсил Збройних сил України. Цю ініціативу підтримали 255 нардепів.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що основними завданнями Кіберсил є:

нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування;

здобуття ЗСУ військової переваги над противником;

послаблення противника спроможностей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі.

