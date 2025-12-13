У найближчі дні заплановано значну кількість зустрічей з американськими та європейськими партнерами, присвячених завершенню війни. Очікується інтенсивна робота в Берліні.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський анонсував зустріч із командою Трампа

Глава держави зазначив, що має відбутися доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова та української переговорної команди щодо контактів, які вже були проведені.

Крім того, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов разом із представниками сектору оборони та безпеки України працюватимуть над питанням гарантій безпеки для держави.

Також, за словами Зеленського, триває спілкування українських урядовців зі США та країнами Європи щодо реального відновлення і розвитку України після завершення війни.

Президент підтвердив, що вже найближчими днями в нього заплановані зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.

– Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади, – наголосив глава держави.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб мир був достойним, щоб Росія гарантовано не повернулася із третім вторгненням.

Зеленський висловив подяку усім, хто допомагає Україні та зазначив, що українська сторона цими днями в Берліні буде активно і констурктивно працювати з усіма, хто дійсно “може зробити угоду нормальною”.

Удар РФ по турецькому судну у Чорному морі

Президент заявив, що буде реакція на удар Росії по турецькому цивільному судну в Чорному морі.

– Сьогодні також був удар Росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці. Власник судна – Туреччина, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу, – зауважив Зеленський.

Він додав, що на ці дії РФ “реакція буде”.

Також Зеленський повідомив, що санкції, які Україна запровадила 13 грудня проти російського флоту, будуть поширені й на інші юрисдикції.

– Також є нове санкційне рішення України – санкції проти російського флоту танкерів та інших суден, які працюють на війну, які заробляють Путіну гроші, щоб він міг вбивати людей і затягувати з дипломатією. Обовʼязково санкції будуть поширені і в інших юрисдикціях – ми маємо про це домовленості з нашими партнерами, – сказав він.

