Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
В части Сум нет света из-за атаки вражеских дронов
Главное
- Сегодня россияне снова атаковали Сумскую область.
- На территории Сумской общины зафиксировано несколько ударов дронами.
- В части Сум нет света.
Сегодня, 14 декабря, в первой половине дня российский враг нанес три воздушных удара по Сумам.
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Почему нет света в Сумах 14 декабря
По информации Кривошеенко, в результате атаки, к счастью, пострадавших нет.
В результате атак дронов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, произошли возгорания. Из-за попадания в Сумы возникли перебои с электроснабжением в части города.
– Профильные службы оперативно реагируют – продолжается ликвидация последствий и восстановительные работы, – подчеркнул Сергей Кривошеенко.
