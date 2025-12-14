Сегодня, 14 декабря, в первой половине дня российский враг нанес три воздушных удара по Сумам.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Почему нет света в Сумах 14 декабря

По информации Кривошеенко, в результате атаки, к счастью, пострадавших нет.

В результате атак дронов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, произошли возгорания. Из-за попадания в Сумы возникли перебои с электроснабжением в части города.

– Профильные службы оперативно реагируют – продолжается ликвидация последствий и восстановительные работы, – подчеркнул Сергей Кривошеенко.

