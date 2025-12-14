Сьогодні, 14 грудня, у першій половині дня російський ворог завдав трьох повітряних ударів по Сумах.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Чому немає світла у Сумах 14 грудня

За інформацією Кривошеєнка, внаслідок атаки, на щастя, постраждалих немає.

Унаслідок атак дронів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, сталися загоряння. Через влучання у Суми виникали перебої з електропостачанням у частині міста.

– Профільні служби оперативно реагують – триває ліквідація наслідків та відновлювальні роботи, – наголосив Сергій Кривошеєнко.

