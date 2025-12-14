Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У частині Сум немає світла через атаку ворожих дронів
Головне
- Сьогодні росіяни знову атакували Сумщину.
- По території Сумської громади зафіксовано кілька ударів дронами.
- У частині Сум немає світла.
Сьогодні, 14 грудня, у першій половині дня російський ворог завдав трьох повітряних ударів по Сумах.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Чому немає світла у Сумах 14 грудня
За інформацією Кривошеєнка, внаслідок атаки, на щастя, постраждалих немає.
Унаслідок атак дронів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, сталися загоряння. Через влучання у Суми виникали перебої з електропостачанням у частині міста.
– Профільні служби оперативно реагують – триває ліквідація наслідків та відновлювальні роботи, – наголосив Сергій Кривошеєнко.
