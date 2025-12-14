Кремль может быть вынужден пойти на компромисс в войне против Украины при условии, что США и другие международные партнеры усилят давление и будут заинтересованы в завершении конфликта.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в воскресенье, 14 декабря.

Зеленский о компромиссе с Россией

— Мы обсуждаем с Америкой не только двусторонние отношения, гарантии безопасности, но и реагирование на сигналы России. Поэтому, если США и другие партнеры будут давить, и если Америка реально будет стремиться завершить войну на высоком уровне, считаю, что Россия должна пойти на компромисс, — сказал Зеленский.

По его словам, к переговорам с США присоединился зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также расширена команда представителей Украины.

К обсуждениям привлечен экономический сектор — министр экономики и премьер-министр Украины, а также представители оборонного сектора, в частности начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Будут обсуждаться не только рамочный 20-пунктовый план, но и восстановление Украины и гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни запланирован ряд встреч с американскими и европейскими партнерами в Берлине, посвященных завершению войны.

Президент отметил, что будет доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и переговорной команды о проведенных контактах.

Генштаб ВСУ будет работать над вопросом гарантий безопасности, а правительство — над планом восстановления страны после войны.

Зеленский также подтвердил, что в ближайшие дни состоятся встречи с представителями бывшего президента США Дональда Трампа, а также с европейскими лидерами.

— Самое главное — обсуждение фундамента мира и политического соглашения о завершении войны. Шанс сейчас значительный, это важно для каждого украинского города и общины, — отметил президент.

Он заметил, что Украина стремится к достойному миру, который гарантирует, что Россия не сможет вернуться с новым вторжением.

