Кремль може бути змушений піти на компроміс у війні проти України за умови, що США та міжнародні партнери посилять тиск і будуть зацікавлені у завершенні конфлікту.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у неділю 14 грудня.

Зеленський про компроміс з Росією

— Ми обговорюємо з Америкою не лише двосторонні відносини, гарантії безпеки, а й реагування на сигнали Росії. Тому, якщо США та партнери тиснутимуть, і якщо Америка реально прагнутиме завершити війну на високому рівні, вважаю, що Росія повинна піти на компроміс, — сказав Зеленський.

За його словами, до переговорів із США приєднався зять колишнього президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також розширено команду представників України.

До обговорень долучено економічний сектор — міністр економіки та прем’єр-міністр України, а також представників оборонного сектору, зокрема начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Обговорюватимуть не лише рамковий 20-пунктовий план, а й відновлення України та гарантії безпеки.

Раніше повідомлялося, що впродовж найближчих днів заплановано низку зустрічей із американськими та європейськими партнерами у Берліні, присвячених завершенню війни.

Президент зазначив, що буде доповідь секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова і переговорної команди щодо проведених контактів.

Генштаб ЗСУ працюватиме над питанням гарантій безпеки, а уряд — над планом відновлення країни після війни.

Зеленський також підтвердив, що найближчими днями відбудуться зустрічі з представниками колишнього президента США Дональда Трампа, а також з європейськими лідерами.

— Найголовніше — обговорення фундаменту миру та політичної домовленості щодо завершення війни. Шанс зараз значний, це важливо для кожного українського міста та громади, — зазначив президент.

Він зауважив, що Україна прагне до гідного миру, який гарантуватиме, що Росія не зможе повернутися з новим вторгненням.

