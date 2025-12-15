Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по достижению мира в Украине с Соединенными Штатами Америки продолжаются, однако позиции сторон в вопросе территорий остаются разными.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине в понедельник, 15 декабря.

Зеленский о переговорах с США

— Конечно, не все вопросы просты. Есть сложные вещи, в частности, касающиеся территорий. Безусловно, все поднимаются вопросы. И здесь важно, чтобы мы все работали над тем, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми. Диалога по территории было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно, — отметил президент.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, коллеги услышали его личную позицию и “готовы работать продуктивно, чтобы найти решение с уважением к Украине”.

Глава государства добавил, что решения должны способствовать приближению реального завершения войны.

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров по “мирному плану”.

На 15 декабря в Берлине у президента запланирована серия важных переговоров с представителями немецких властей и международными партнерами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.