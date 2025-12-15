Мирні переговори зі США тривають, позиції щодо територій різні – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що переговори зі США щодо досягнення миру в Україні тривають, але сторони мають різні позиції щодо територій.
- Президент повідомив, що партнери почули позицію України та готові працювати над пошуком справедливого рішення з повагою до нашої країни.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо досягнення миру в Україні зі Сполученими Штатами Америки тривають, проте позиції сторін у питанні територій залишаються різними.
Про це глава держави заявив під час пресконференції за підсумками переговорів у Берліні у понеділок, 15 грудня.
Зеленський про переговори зі США
– Звісно, не всі питання прості. Є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі піднімаються питання. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими. Діалогу щодо території було достатньо. Мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто, – зазначив президент.
За словами Зеленського, колеги почули його особисту позицію та “готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою до України”.
Глава держави додав, що рішення мають сприяти наближенню реального завершення війни.
Нагадаємо, у неділю, 14 грудня, Володимир Зеленський прибув до Берліна, де відбулася зустріч президента та інших представників України з командою США.
Зеленський говорив, що цей дводенний дипломатичний саміт має особливе значення для України, оскільки головною темою зустрічей буде 20-пунктний рамковий план, фінальним етапом якого є припинення вогню.
На 15 грудня в Берліні у президента запланована серія важливих переговорів із представниками німецької влади та міжнародними партнерами.