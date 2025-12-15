Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо досягнення миру в Україні зі Сполученими Штатами Америки тривають, проте позиції сторін у питанні територій залишаються різними.

Про це глава держави заявив під час пресконференції за підсумками переговорів у Берліні у понеділок, 15 грудня.

Зеленський про переговори зі США

– Звісно, не всі питання прості. Є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі піднімаються питання. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими. Діалогу щодо території було достатньо. Мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто, – зазначив президент.

За словами Зеленського, колеги почули його особисту позицію та “готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою до України”.

Глава держави додав, що рішення мають сприяти наближенню реального завершення війни.

Нагадаємо, у неділю, 14 грудня, Володимир Зеленський прибув до Берліна, де відбулася зустріч президента та інших представників України з командою США.

Зеленський говорив, що цей дводенний дипломатичний саміт має особливе значення для України, оскільки головною темою зустрічей буде 20-пунктний рамковий план, фінальним етапом якого є припинення вогню.

На 15 грудня в Берліні у президента запланована серія важливих переговорів із представниками німецької влади та міжнародними партнерами.

