Понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно
- Згідно з опитуванням КМІС, більшість українців (63%) демонструють високу стійкість, заявляючи про готовність терпіти війну.
- Водночас зросла невизначеність: третина респондентів не змогла спрогнозувати термін закінчення війни.
Близько 63% українців вважають, що вони готові терпіти повномасштабну війну стільки, скільки потрібно.
Про це йдеться у всеукраїнському опитуванні громадської думки Омнібус, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 26 листопада – 13 грудня 2025 року.
Скільки українців готові терпіти війну
Згідно із результатами опитування, більшість українців (63%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Водночас цей показник у вересні становив 62%.
Ще 1% громадян відповіли, що готові терпіти повномасштабну війну близько року.
Близько 15% українців говорять про коротший період (декілька місяців чи пів року). У вересні цей показник становив 21%.
Проте з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на це запитання.
Коли закінчиться війна – очікування українців
Лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року, йдеться у результатах опитування. У вересні такої думки дотримувалося 18% жителів України.
Як зазначили у КМІС, лише 14% очікують на завершення війни хоча б у першій половині 2026 року. Водночас у вересні таких було 15%.
Тобто наразі лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі, зазначено в опитуванні.
Проте 11% говорять про другу половину 2026 року (раніше було 12%), а 32% – про 2027 рік і пізніше (був такий же показник).
Згідно з результатами опитування, водночас кожен третій респондент (близько 33%) відповів, що не знає. У цьому питанні спостерігалося зростання з 23%, порівняно з вереснем.
Опитування КМІС було проведено з 26 листопада до 13 грудня методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 547 респондентів.
Воно проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, підконтрольній уряду. Частина респондентів – це переселенці, які виїхали з окупації.
Але до вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.