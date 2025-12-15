Близько 63% українців вважають, що вони готові терпіти повномасштабну війну стільки, скільки потрібно.

Про це йдеться у всеукраїнському опитуванні громадської думки Омнібус, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 26 листопада – 13 грудня 2025 року.

Скільки українців готові терпіти війну

Згідно із результатами опитування, більшість українців (63%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Водночас цей показник у вересні становив 62%.

Ще 1% громадян відповіли, що готові терпіти повномасштабну війну близько року.

Близько 15% українців говорять про коротший період (декілька місяців чи пів року). У вересні цей показник становив 21%.

Проте з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на це запитання.

Коли закінчиться війна – очікування українців

Лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року, йдеться у результатах опитування. У вересні такої думки дотримувалося 18% жителів України.

Як зазначили у КМІС, лише 14% очікують на завершення війни хоча б у першій половині 2026 року. Водночас у вересні таких було 15%.

Тобто наразі лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі, зазначено в опитуванні.

Проте 11% говорять про другу половину 2026 року (раніше було 12%), а 32% – про 2027 рік і пізніше (був такий же показник).

Згідно з результатами опитування, водночас кожен третій респондент (близько 33%) відповів, що не знає. У цьому питанні спостерігалося зростання з 23%, порівняно з вереснем.

Опитування КМІС було проведено з 26 листопада до 13 грудня методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 547 респондентів.

Воно проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, підконтрольній уряду. Частина респондентів – це переселенці, які виїхали з окупації.

Але до вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

