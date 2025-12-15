В Берлине в течение последних двух дней Украина и США провели конструктивные переговоры, поэтому мы имеем реальный прогресс в направлении достижения мира.

Об этом сообщил председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Переговоры США и Украины в Берлине 15 декабря

— Мы надеемся, что до конца дня согласуем наконец наши позиции, которые приблизят нас к миру, — подчеркнул глава СНБО.

По его словам, сейчас в информационном пространстве “много шума и анонимных спекуляций”, которым не стоит поддаваться.

Рустем Умеров отметил, что американская команда во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к прочному миру.

Глава СНБО поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за все усилия в достижении мирного соглашения.

Напомним, что вчера украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Германию. В тот же день Украина и Соединенные Штаты провели пятичасовые переговоры по мирному соглашению. Сегодня обсуждение продолжилось.

