Переговори представників України з американською делегацією у Берліні щодо припинення повномасштабної війни були конструктивними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на закритті Німецько-українського економічного форуму.

Зеленський про переговори України і США у Берліні

– У нас завжди такі розмови. Вони непрості, скажу чесно. Але розмова була продуктивна. Дуже багато деталей. Важливо, щоб мир став достойним. Є важливе слово, на якому ми часто фокусуємось: гідність. Це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні, – сказав Зеленський.

За словами президента, важливо, що приділяється значний час та серйозна увага діалогу, а команди працюють, йдуть пунктами та визначають кроки, спрямовані на гідний мир.

Зараз дивляться

Як зазначив глава держави, продовжиться дипломатія, спрямована на закінчення війни.

І потрібно не забувати – звідки в Європу прийшла ця війна, хто її приніс і хто робить абсолютно справедливі речі, наголосив Зеленський, щоб захиститись від війни.

Європейське єднання дійсно повертає ситуації справедливість, вважає президент.

Дуже важливо, що Україна у час такої війни не тільки звертається за допомогою та підтримкою, сказав Зеленський, але й пропонує спільні проєкти, виробництво та результати, які можуть посилити всіх.

Звісно, найперше це оборонне виробництво, пояснив президент. Він запевняє, що українська сторона робить максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали воїнам результати на полі бою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.