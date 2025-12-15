За народного депутата Анну Скороход внесли залог в размере 3 млн 28 тыс. грн.

Об этом Суспильному сообщил ее адвокат Олег Бургела.

Залог за Анну Скороход: что известно

По словам адвоката, залог за Анну Скороход “внесли третьи лица” 12 декабря после обеда.

Кто именно — не разглашается. В то же время адвокат подчеркнул, что эти средства не принадлежат самой депутату.

Ранее во время судебного заседания Анна Скороход заявляла, что не имеет финансовой возможности уплатить такую сумму.

После внесения средств депутат находится в Киеве с электронным браслетом контроля.

Олег Бургела также сообщил, что сторона защиты обжаловала меру пресечения. Адвокаты просят суд уменьшить размер залога и отменить электронный браслет.

— Мы понимаем, что залог останется, поскольку досудебное расследование продолжается. В то же время будем просить уменьшить его размер и снять электронное средство контроля, ведь как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине, — отметил защитник.

По словам адвоката, 15 декабря в Высшем антикоррупционном суде состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об аресте имущества депутата.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал Анне Скороход меру пресечения в виде залога в размере более 3 млн грн по делу о подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

По версии следствия, речь идет о попытке повлиять на решение СНБО о введении санкций против компании-конкурента.

В этом деле также фигурируют помощник депутата и вероятный сообщник, которым ранее также избрали меры пресечения в виде залогов.

Следствие считает, что они могли получить $250 тыс. за “договорность” о санкциях.

По данным САП, предприниматель передал половину суммы — $125 тыс., получив расписку о займе, однако решение СНБО принято не было.

Однако Анна Скороход отрицает свою вину и заявляет, что обнародованные НАБУ видеоматериалы являются “монтажом и вырванными из контекста фрагментами”.

