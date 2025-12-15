За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн.

Про це Суспільному повідомив її адвокат Олег Бургела.

Застава за Анну Скороход: що відомо

За словами адвоката, заставу за Анну Скороход “внесли треті особи” 12 грудня після обіду.

Хто саме — не розголошується. Водночас адвокат наголосив, що ці кошти не належать самій депутатці.

Раніше під час судового засідання Анна Скороход заявляла, що не має фінансової можливості сплатити таку суму.

Після внесення коштів депутатка перебуває в Києві з електронним браслетом контролю.

Олег Бургела також повідомив, що сторона захисту оскаржила запобіжний захід. Адвокати просять суд зменшити розмір застави та скасувати електронний браслет.

— Ми розуміємо, що застава залишатиметься, оскільки досудове розслідування триває. Водночас будемо просити зменшити її розмір і зняти електронний засіб контролю, адже як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною, — зазначив захисник.

За словами адвоката, 15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, на якому розглядатимуть питання арешту майна депутатки.

Раніше вищий антикорупційний суд обрав Анні Скороход запобіжний захід у вигляді застави у понад 3 млн грн у справі про підбурювання до надання неправомірної вигоди.

За версією слідства, ідеться про спробу вплинути на рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти компанії-конкурента.

У цій справі також фігурують помічник депутатки та ймовірний спільник, яким раніше теж обрали запобіжні заходи у вигляді застав.

Слідство вважає, що вони могли отримати $250 тис. за “домовленість” щодо санкцій.

За даними САП, підприємець передав половину суми — $125 тис., отримавши розписку про позику, однак рішення РНБО ухвалене не було.

Анна Скороход заперечує свою провину та заявляє, що оприлюднені НАБУ відеоматеріали є “монтажем і вирваними з контексту фрагментами”.

