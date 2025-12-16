В 2025 году партнеры обязались направить почти $5 млрд на оборонное производство и еще около $5 млрд – на закупку американского вооружения для Украины, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, оба показателя стали рекордными, и есть намерение поддерживать такую ​​динамику в 2026 году.

Шмыгаль озвучил итоги Рамштайна

Как сообщил Денис Шмыгаль, сегодня в рамках заседания формата Рамштайн Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке Украины:

Германия

11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Фокус – ПВО, БпЛА, артиллерийские выстрелы.

Шмыгаль отметил, что Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

Великобритания

Усиление способностей ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов за счет замороженных активов РФ, средств партнеров и собственного бюджета в 2025 году.

Канада

Страна объявила о дополнительных 30 млн канадских долларов на украинские дроны, а также ракетах AIM-9, поставках электрооптических сенсоров и другой военной помощи.

Нидерланды

700 млн евро на БПЛА, в том числе 400 млн евро на изделия украинского производства предоставят Нидерланды.

Черногория

Страна объявила о подготовке вклада в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины.

Дания

Страна внесет новый вклад в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины. Также Дания предоставит 29-й пакет поддержки на 250 млн евро – дроны, ПВО и поддержка украинской авиации.

Эстония

Зафиксировано продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро). Вклад в IT Коалицию в размере 9 млн евро.

Латвия

Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БПЛА, РЭБ, PURL.

Литва

Более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, в том числе взносы на PURL, программу Patriot для Украины, “чешскую инициативу” и коалицию разминирования.

Люксембург

Страна выделит 100 млн евро в 2026 году в поддержку Украины. Второй взнос в размере 15 млн евро предоставит на PURL.

Новая Зеландия

15 млн долларов на PURL предоставит Новая Зеландия.

Норвегия

Около $7 млрд общей военной помощи в 2026 году предоставит Норвегия. Также ожидаются взносы в поддержку американских систем ПВО и “чешскую инициативу”.

Польша

Поставки 155-мм снарядов и реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.

Португалия

Вклад в “чешскую инициативу” и 10 млн евро на БпЛА.

Чехия

В рамках “чешской инициативы” на 2026 год уже профинансированы поставки 760 тыс. артиллерийских снарядов.

К слову, на заседании Рамштайна Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить $60 млрд от партнеров на обороне в 2026 году.

