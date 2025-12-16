У 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже $5 млрд на оборонне виробництво та ще близько $5 млрд– на закупівлю американського озброєння для України, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, обидва показники стали рекордними, і є намір підтримувати таку динаміку у 2026 році.

Шмигаль озвучив підсумки Рамштайну

Як повідомив Денис Шмигаль, сьогодні у межах засідання формату Рамштайн Україна отримала важливі зобов’язання від партнерів щодо довгострокової підтримки України:

Німеччина

11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Фокус – ППО, БпЛА, артилерійські постріли.

Шмигаль зазначив, що Україні вже передані нові системи Patriot та IRIS-T.

Велика Британія

Посилення спроможностей ППО України на суму 600 млн фунтів за рахунок заморожених активів РФ, коштів партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році

Канада

Країна оголосила про додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, а також ракети AIM-9, поставки електрооптичних сенсорів та іншої військової допомоги

Нідерланди

700 млн євро на БпЛА, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва нададуть Нідерланди.

Чорногорія

Готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.

Данія

Країна надасть новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України. Також Данія надасть 29-й пакет підтримки на 250 млн євро – дрони, ППО та підтримка української авіації

Естонія

Зафіксовано продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро). Внесок в IT Коаліцію розміром в 9 млн євро

Латвія

Продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) – фокус на БпЛА, РЕБ, PURL.

Литва

Понад 220 млн євро у 2026 році на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, “чеську ініціативу” та коаліцію розмінування.

Люксембург

Країна виділить 100 млн євро у 2026 на підтримку України. Другий внесок розміром у 15 млн євро надасть на PURL.

Нова Зеландія

15 млн доларів на PURL також надасть Нова Зеландія.

Норвегія

Близько $7 млрд загальної військової допомоги у 2026 році. Внески на підтримку американських систем ППО та “чеську ініціативу”.

Польща

Поставки 155-мм снарядів та реалізація спільних з Україною проєктів у межах SAFE.

Португалія

Внесок у “чеську ініціативу” та 10 млн євро на БпЛА.

Чехія

У межах “чеської ініціативи” на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

До речі, на засіданні Рамштайну Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати $60 млрд від партнерів на оборону у 2026 році.

