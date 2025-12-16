В августе Германия поставила Украине две обещанные системы ПВО Patriot, а также девятую систему IRIS-T.

Писториус о предоставлении Украине систем ПВО Patriot и IRIS-T

Министр обороны ФРГ Борис Писториус на открытии 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которое проходит в формате видеосвязи, заявил, что Украине были предоставлены системы ПВО Patriot и IRIS-T.

— Со времени нашего последнего заседания UDCG мы существенно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности путем поставок двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также путем поставки девятой системы IRIS-T, — сказал он.

Кроме того, Писториус сообщил, что в следующем году Германия передаст “значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины”.

Сейчас смотрят

– Кроме финансирования одного полного пакета по механизму PURL на сумму $500 млн, мы предоставили дополнительные $200 млн для закупки крайне необходимого вооружения и боеприпасов со складов США через механизм НАТО PURL. Я особенно благодарен Норвегии, Нидерландам и Польше за скорую и прагматическую координацию финансирования этих дополнительных пакетов PURL, — добавил министр.

К тому же, глава немецкого оборонного ведомства указал на реализацию договоренностей, достигнутых в недавно заключенном соглашении о сотрудничестве в области оборонной промышленности между Украиной и ФРГ.

– Мы усилим сотрудничество между оборонными промышленностями наших двух стран, используя имеющийся потенциал. Прежде всего, оборонные предприятия будут совместно производить крайне необходимые дроны для Украины в рамках недавно подписанного имплементационного соглашения между Германией и Украиной, — сказал он.

Писториус отметил, что Германия и дальше “будет брать на себя ответственность и будет двигаться вперед”.

– В следующем году мы еще больше расширим нашу поддержку Украины. Общий объем нашей помощи составит 11,5 миллиарда евро – это новый рекорд. Увеличение нашей поддержки посылает четкий сигнал: Германия стоит рядом с Украиной, — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня, 16 декабря, проходит 32 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Министр обороны Великобритании Джон Хили уже сообщил о решении инвестировать 600 млн фунтов стерлингов в средства противовоздушной обороны для Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.