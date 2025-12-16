У серпні Німеччина поставила Україні дві обіцяні системи ППО Patriot, а також вже дев’яту систему IRIS-T.

Пісторіус про надання Україні систем ППО Patriot та IRIS-T

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час відкриття 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яке проходить у форматі відеозв’язку, заявив, що Україні були надані системи ППО Patriot та IRIS-T.

– Від часу нашого останнього засідання UDCG ми суттєво посилили протиповітряну оборону України, зокрема шляхом постачання двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим також завдяки нашим норвезьким партнерам, а також шляхом постачання дев’ятої системи IRIS-T, – сказав він.

Крім того, Пісторіус повідомив, що наступного року Німеччина передасть “значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder з наших запасів для посилення протиповітряної оборони України”.

– Окрім фінансування одного повного пакета за механізмом PURL на суму 500 млн дол. США, ми надали додаткові 200 млн дол. США для закупівлі вкрай необхідного озброєння та боєприпасів зі складів США через механізм НАТО PURL. Я особливо вдячний Норвегії, Нідерландам і Польщі за швидку та прагматичну координацію фінансування цих додаткових пакетів PURL, – додав міністр.

До того ж, очільник німецького оборонного відомства вказав на реалізацію домовленостей, досягнутих у нещодавно укладеній угоді про співпрацю у галузі оборонної промисловості між Україною та ФРН.

– Ми посилимо співпрацю між оборонними промисловостями наших двох країн, використовуючи наявний потенціал. Передусім оборонні підприємства спільно вироблятимуть вкрай необхідні дрони для України в межах нещодавно підписаної імплементаційної угоди між Німеччиною та Україною, – сказав він.

Пісторіус зауважив, що Німеччина й надалі “братиме на себе відповідальність і рухатиметься вперед”.

– Наступного року ми ще більше розширимо нашу підтримку України. Загальний обсяг нашої допомоги сягне 11,5 мільярда євро – це новий рекорд. Збільшення нашої підтримки надсилає чіткий сигнал: Німеччина стоїть поруч з Україною, – наголосив він.

Нагажаємо, що сьогодні, 16 грудня, проходить 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вже повідомив про рішення інвестувати 600 млн фунтів стерлінгів на засоби протиповітряної оборони для України.

