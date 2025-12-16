Украина и международные партнеры рассматривают несколько блоков гарантий безопасности для нашего государства. Речь идет о гарантиях от Коалиции желающих, США и Европейского Союза, а также украинской армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом пресс-брифинга 16 декабря.

Гарантии безопасности для Украины от Коалиции желающих

Есть несколько блоков гарантий безопасности, которые являются неотъемлемой частью безопасности в Украине, отметил глава государства, в частности, от Коалиции желающих.

— Это Coalition of the willing — это то, что может дать Европа плюс. Есть другие страны, которые в коалиции, как я и сказал, с разным своим статусом, с разной Конституцией. Есть Канада и Япония, которые являются членами коалиции, — обратил внимание он.

По мнению Зеленского, каждая из этих стран будет демонстрировать поддержку Украине, несмотря на то, что они не в Европе.

— Вы знаете, у нас есть 30+ стран в Коалиции желающих. Каждая страна уже в основном понимает свою роль или объем поставок. Кто-то готов дать только разведданные, кто-то — обеспечить войска. Мы имеем это в документе. Мы между собой согласовали, что не распространяем его, — сказал он.

По словам президента, Коалиция желающих уже решила, что готова обеспечить гарантии безопасности для Украины только после прекращения огня. Он объяснил, что вскоре общество увидит, какая страна и что может обеспечить.

Гарантии безопасности для Украины от США

В то же время чрезвычайно важными являются двусторонние гарантии безопасности Украины от Соединенных Штатов Америки, считает президент.

— Article 5 like or Article 5 Mirror, как это называется. Мы там уже дошли до деталей. Работаем над этими деталями, — сказал он.

По словам Зеленского, это должны быть сильные и юридически обязывающие гарантии безопасности, которые должен поддержать Конгресс Соединенных Штатов Америки.

В то же время президент уточнил, что Украина еще не обсуждала с США вопрос срока действия гарантий безопасности по примеру статьи 5 договора НАТО.

Гарантии безопасности для Украины от ЕС

Как объяснил президент, сильными гарантиями безопасности для Украины являются также обязательства Европейского Союза, прежде всего экономические.

По его словам, речь идет о членстве в ЕС, которое Украина рассматривает как блок гарантий безопасности.

По мнению Зеленского, если партнеры готовы предоставить гарантии безопасности для Украины, то они поддержат членство в Европейском Союзе.

— Не могу сказать, когда, какие еще могут быть те или иные условия. Но это наше рамочное понимание. Кстати, и многих партнеров по гарантиям безопасности, — подчеркнул он.

Украинская армия как гарантия безопасности

Одним из ключевых компонентов гарантий безопасности для Украины после прекращения войны станет украинская армия, которая будет софинансироваться странами-партнерами. В этой армии смогут продолжить службу все военнослужащие, которые выразят такое желание, сказал президент.

— Мы говорим, что это для нас гарантия безопасности. Армия сработала, и сработал народ Украины, который мобилизовался. Рассчитывать на то, что будет то же самое, неправильно. Рассчитывать нужно на то, что есть люди, которые сменили профессии и научились быть военными, — отметил он.

Зеленский объяснил, что могут сделать партнеры и Украина вместе. По его словам, может быть дополнительное финансирование и предложения по контрактам для тех, кто хочет продолжать служить.

