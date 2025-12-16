Україна та міжнародні партнери розглядають декілька блоків гарантій безпеки для нашої держави. Йдеться про гарантії від Коаліції охочих, США та Європейського Союзу, а також українську армію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресбрифінгу 16 грудня.

Гарантії безпеки для України від Коаліції охочих

Є декілька блоків гарантій безпеки, які є невіддільною частиною для безпеки в Україні, зазначив глава держави, зокрема, від Коаліції охочих.

– Це Coalition of the willing – це те, що може дати Європа плюс. Є інші країни, які в коаліції, як я і сказав, що з різним своїм статусом, з різною Конституцією. Є Канада та Японія, які є членами коаліції, – звернув увагу він.

На думку Зеленського, кожна з цих країн демонструватиме підтримку Україні попри те, що вони не в Європі.

– Ви знаєте, у нас є 30+ країн у Коаліції охочих. Кожна країна вже здебільшого розуміє свою роль чи обсяг постачань. Хтось готовий дати тільки розвіддані, хтось – забезпечити війська. Ми маємо це в документі. Ми між собою узгодили, що не поширюємо його, – сказав він.

За словами президента, Коаліція охочих уже вирішила, що готова забезпечити гарантії безпеки для України тільки після припинення вогню. Він пояснив, що згодом суспільство побачить, яка країна і що може забезпечити.

Гарантії безпеки для України від США

Водночас надважливими є двосторонні гарантії безпеки України від Сполучених Штатів Америки, вважає президент.

– Article 5 like or Article 5 Mirror, як це називається. Ми там дійшли вже до деталей. Працюємо над цими деталями, – сказав він.

За словами Зеленського, це повинні бути сильні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, які повинен підтримати Конгрес Сполучених Штатів Америки.

Водночас президент уточнив, що Україна ще не обговорювала зі США питання терміну дії гарантій безпеки за прикладом статті 5 договору НАТО.

Гарантії безпеки для України від ЄС

Як пояснив президент, сильними гарантіями безпеки для України є також зобов’язання Європейського Союзу, передусім економічні.

За його словами, йдеться про членство в ЄС, яке Україна розглядає як блок гарантій безпеки.

На думку Зеленського, якщо партнери готові надати гарантії безпеки для України, то вони підтримають членство в Європейському Союзі.

– Не можу сказати коли, які ще можуть бути ті чи інші умови. Але це наше рамкове розуміння. До речі, і багатьох партнерів щодо гарантій безпеки, – наголосив він.

Українська армія як гарантія безпеки

Однією з ключових компонентів гарантій безпеки для України після припинення війни стане українська армія, яка матиме співфінансування від країн-партнерів. У цій армії зможуть продовжити службу всі військовослужбовці, які висловлять таке бажання, сказав президент.

– Ми говоримо, що це для нас гарантія безпеки. Армія спрацювала, і спрацював народ України, який мобілізувався. Розраховувати на те, що буде те саме, неправильно. Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії та навчилися бути військовими, – зазначив він.

Зеленський пояснив, що можуть зробити партнери та Україна разом. За його словами, може бути додаткове фінансування та пропозиції щодо контрактів для тих, хто хоче продовжувати служити.

